Italiano: "Semifinale era l'obiettivo della Fiorentina, la dedichiamo a Barone"

FIRENZE - Il tecnico viola Vincenzo Italiano al termine della sfida fra Fiorentina e Viktoria Plzen, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, commenta così il successo dei supplementari che vale l'accesso in semifinale: "Era l'obiettivo che avevamo per stasera e lo era anche da quando abbiamo preparato questo quarto di finale. Lo abbiamo fatto in maniera intelligente nella gara di andata, abbiamo gestito bene la sfida di stasera, penso che alla fine sia una vittoria meritata ed un passaggio del turno meritato. Ci proveremo a raggiungere la finale, come l'anno scorso, ma è una soddisfazione enorme stasera aver conquistato la semifinale".

"Semifinale dedicata a Barone"

Ai micorofoni di Sky, Italiano aggiunge: "Questa vittoria come scintilla? Credo di sì per un solo motivo, perché abbiamo preparato in due modi le gare di andata e ritorno. Temevo tantissimo la gara di andata perche se avessero segnato sarebbe stato durissima poi segnare. Ho visto a fine partita i ragazzi contentissimi e sono contento. Oggi ci è mancato Bonaventura: abbiamo giocatori stanchi, altri incerottati ma abbiamo passato il turno e lo dedichiamo alla famiglia Barone, che oggi era qui". Poi conclude: "Belotti era in dubbio alla vigilia per un problema al quadricipite ma sono andato in camera sua oggi e gli ho chiesto di stringere i denti e lo ha fatto, ha lottato, il portiere gli ha fatto una grande parata, merita che venga ripagato per quello che dà. Speriamo che faccia presto gol, poteva segnare anche nel secondo tempo: mi auguro che nelle prossime partite ci dia una mano in più Kouamé si è mosso bene, ha colpito una traversa, ho cercato di avvicinarlo alla punta e ha trovato gli spazi giusti. Gli sta mancando il gol ma sono convinto che gli manchi poco per trovarlo. Sono contento che tutti siano entrati bene in gara".