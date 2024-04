Italiano: "Atalanta-Fiorentina decisa dall'espulsione di Milenkovic"

BERGAMO - "Inevitabilmente dopo l'espulsione è stata dura, è la nostra prima espulsione e devi cambiare spartito. Rimanere in dieci uomini in questa categoria è una difficoltà enorme, abbiamo cercato di tenere botta e contenere riuscendo anche a far gol ma contro questa Atalanta era dura, perdiamo ma fino al 3-1 abbiamo difeso con ordine come poche volte ci riesce fare. Peccato, perché eravamo venuti qua per metterla in difficoltà e arrivare in finale". Sono le parole, ai microfoni di Mediaset, del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dopo la sconfitta per 4-1 nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta: "La soddisfazione è quella di arrivare in fondo per il secondo anno consecutivo, non è semplice e già questa è una bella soddisfazione. Chiaro che siamo delusi, amareggiati, volevamo ripresentarci a Roma, l'Atalanta è stata brava a sfruttare questa superiorità. All'andata meritavamo di più ma Carnesecchi gli ha permesso di portare questa qualificazione".