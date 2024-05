Italiano non si fida del Bruges: “Lì sarà una bolgia. Se ragioniamo così…”

" Il rammarico è aver subito 2 gol. Il rigore non l'ho ancora visto, la seconda rete nasce da una palla su cui Belotti dal dischetto avrebbe potuto fare il 3-1". Sono le parole di Vincenzo Italiano al termine del match contro il Bruges valido per la semifinale di andata di Conference League, vinta dalla Viola all'ultimo respiro grazie alla rete di Nzola , che ha così rimediato al pareggio trovato dagli ospiti nonostante l'inferiorità numerica. La Fiorentina è ora attesa sul campo del Jan Breydel per la gara di ritorno in programma mercoledì 8 maggio.

"Se ragioniamo così finirà male"

"Non abbiamo fatto in modo che questa partita finisse con un risultato ben più ampio - ha dichiarato il tecnico ai microfoni Sky - ma siamo stato bravi a vincerla. Nzola mi è piaciuto, dall'atteggiamento si è visto che era positivo. Mercoledì dobbiamo cercare di fare di più. Abbiamo cercato alla fine di mettere tutte le armi offensive e siamo stati premiati. Quando inizi ad avere questa qualità e fisicità davanti diventa difficile per gli altri".

"Siamo in vantaggio e andremo lì a giocarci questa qualificazione. Anche nel primo tempo abbiamo avuto occasioni che avremmo potuto sfruttare, ad esempio con Nico Gonzalez. Sul gol del 2-2 abbiamo abbassato la guardia come contro il Sassuolo. Quarta e Ranieri non hanno percepito il pericolo su quella palla lunghissima, anche perché eravamo in pieno dominio. È impensabile non pensare che quella palla lunga potesse metterci in difficoltà. Se avessimo fatto il 3-1, loro sarebbero stati in balìa".

"Se ragioneremo come in quei 10 secondi, allora finirà male. Lì sarà una bolgia e in casa hanno una marcia in più. Dobbiamo tenere la spina attaccata dal primo al 96' minuto e oltre. Se andremo però con concretezza e attenzione li metteremo in difficoltà. Serve disciplina con e senza palla. Su quella palla sparata in avanti a caso avremmo dovuto avere più attenzione", ha concluso Italiano.