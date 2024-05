Fiorentina, fermento Conference: la carica degli 8mila… e uno

Iniziato il countdown verso il 29 maggio, data cerchiata di rosso sul calendario a Firenze, dove sale infatti la febbre per la finale di Conference ad Atene contro l'Olympiacos. Anche il pareggio di venerdì contro il Napoli è stato subito archiviato senza polemiche o rimpianti, nonostante il 2-2 di Kvaratskhelia costringa la Fiorentina a fare calcoli per chiudere la stagione in zona Europa e a non considerare solo una gita di fine anno la trasferta di Cagliari o addirittura il recupero del 2 giugno con l'Atalanta, perché in testa ormai tutti hanno solo la finale. Dalla squadra alla tifoseria. Come sottolinea anche il capitano viola Cristiano Biraghi che, approfittando dei due giorni liberi concessi da Italiano dopo l'anticipo con i partenopei, ieri era al Gp di Imola da dove ha suonato la carica per riscattare la doppia delusione, tra Coppa Italia e Conference, della scorsa stagione: «Penso tanto alla finale, perché l'anno scorso ne abbiamo perse due e non voglio ripassare quello che ho passato la scorsa estate - afferma il giocatore a Sky -. È stata tosta mentalmente perché ripensi a quello che hai sbagliato». Il capitano che a fine partita mostra sempre la fascia appartenuta ad Astori, per questa finale è deciso a fare una dedica speciale in più, pensa a Joe Barone: «Quest'anno abbiamo un motivo in più per vincere perché ci ha lasciato il nostro direttore generale e quindi spero che ci dia una mano dall'alto. Lo dobbiamo anche alla famiglia che sta sempre con noi e sarebbe bello regalargli una gioia anche se non va a colmare quella perdita».