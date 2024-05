Italiano: “Fiorentina senza malizia. A Ceferin ho detto…”

Una rete di El Kaabi a 4' dalla conclusione dei tempi supplementari beffa la Fiorentina regalando la finale all'Olympiacos, al primo trofeo internazionale. Per gli uomini di Vincenzo Italiano seconda sconfitta consecutiva in una finale di Conference League con i viola che giocano al di sotto delle proprie possibilità e che vengono puniti forse oltre i propri demeriti. "Dispiace per la seconda volta. Dispiace perché anche oggi abbiamo avuto tante situazione per fare gol, ma anche per pareggiarla all'ultimo con Ikoné - le parole di Italiano - I ragazzi hanno fatto tutto ciò che c'era da fare. Abbiamo giocato contro una squadra che non ti permette di far venire fuori belle partite perché il portiere rilancia sempre. Lasciando perdere l'analisi della gara, dispiace. Non meritiamo di perdere una partita del genere. Per me è una grande delusione perché è la terza finale. Forse non abbiamo ancora quella malizia per portare a casa una vittoria così importante. Dispiace per i ragazzi, questo è il calcio".