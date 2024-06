"Alla Fiorentina serve un centravanti. Commisso resta. Benvenuto Palladino"

Raffaele Palladino è il nuovo allenatore della Fiorentina . La notizia era nell'aria già da giorni , ora però è arrivato il crisma dell'ufficialità dopo la separazione con Vincenzo Italiano . La comunicazione da parte del club Viola è giunta in maniera particolare, con il neo tecnico che si è presentato nella conferenza stampa programmata e in cui a presenziare sarebbe dovuta essere solo la dirigenza, ovvero il direttore sportivo Pradè e il direttore generale Ferrari.

Un'apparizione fugace per Palladino: il tempo delle foto di rito con la maglia, con indicata anche la data di scadenza del suo contratto con la Fiorentina (30 giugno 2026). Poi alcune brevi dichiarazioni prima di lasciare la conferenza: "Colgo l'occasione per ringraziare Rocco Commisso con cui ho avuto il piacere di parlare poco fa al telefono. Mi ha colpito il grande entusiasmo e i suoi grandi valori umani. Volevo ringraziare anche Ferrari e Pradè che mi hanno voluto fortemente qui . In due minuti abbiamo trovato l'accordo. Sono orgoglioso, motivato e carico perché mi rendo conto di essere arrivato in una società molto importante per la quale cercherò di raggiungere grandi obbiettivi e cercherò di dare grandi gioie ai tifosi".

"Ottavo posto amaro. Ecco perché Palladino"

A presentare il nuovo allenatore viola anche il diesse Daniele Pradè: "Ringraziamo il dottor Galliani che ci ha consentito di fare tutto, nonostante Palladino abbia un contratto col Monza fino al 30 giugno. Visto che siamo qui, abbiamo ritenuto giusto presentarvelo. C'erano anche altre opzioni, come ad esempio Alberto Aquilani, che è un figlio per noi, cresciuto in viola da giocatore e da allenatore. Oltre a lui, c'erano anche altri. Abbiamo scelto Palladino per l'ambizione, ha il fuoco dentro: basta ascoltarlo parlare per un paio di minuti, ed è ciò che cercavamo. Ha lo stesso fuoco che, in questo momento, abbiamo anche noi".

Il direttore sportivo dei viola ha tracciato anche un bilancio della scorsa stagione: "L'ottavo posto è un risultato amaro per i tanti punti lasciati per strada durante la stagione. Le ambizioni sono quelle di migliorarci, perché l'ottavo posto raggiunto è molto amaro visti i distacchi e i punti lasciati per strada, contro squadre inferiori a livello tecnico come Empoli, Sassuolo e Lecce. La delusione maggiore è ovviamente la sconfitta in coppa, ma questo non giustifica ciò che abbiamo lasciato per strada". Poi si parla di campagna acquisti...