Arthur saluta la Fiorentina: "Per sempre nel cuore". Rebus mercato per la Juve

Arthur saluta la Fiorentina: "Porterò Firenze nel cuore"

Il brasilano ha espresso così le sue emozioni tramite una bella dedica per il popolo viola: "Voglio esprimere la gratitudine per aver vissuto in questa città e aver giocato in questa incredibile squadra. Io e la mia famiglia apprezziamo tutto l'affetto che abbiamo ricevuto qui. Sarà un ricordo che mi porterò sempre nel cuore". Ufficializzato il ritorno alla Juventus, il centrocampista brasiliano sarà uno dei nodi più importanti da sciogliere per il calciomercato bianconero. Difficile una cessione a titolo definitivo per via dell'alto ingaggio, meno complicata l'ipotesi di un nuovo prestito oneroso.