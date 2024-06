Retegui e Pinamonti, la Fiorentina alla prova del 9

Galeotto il Golden Boy a Solomeo, dove la dirigenza della Fiorentina presente al completo col dg Ferrari e il dt Pradè (in attesa del ds Goretti che firmerà il contratto nei prossimi giorni…) ha approfittato del Premio internazionale targato Tuttosport per iniziare a imbastire alcuni dialoghi di mercato. In particolare il club viola ha alzato il pressing sul Frosinone per il centrocampista Brescianini , che piace pure al Napoli. Più defilate al momento Atalanta e Bologna: per strapparlo alla formazione laziale servono 10-12 milioni visto che il 50% del ricavato spetta al Milan .

La Fiorentina vuole una punta

Per l’attacco la Fiorentina tiene d’occhio Pinamonti, in uscita dal Sassuolo e sondato pure dal Como nei giorni scorsi. Avviati i primi contatti con Carnevali proprio in Umbria, dove era presente anche l’ad del Genoa Blasquez al quale la Viola ha chiesto informazioni su Retegui. Capitolo rinnovi: crescono le chance di permanenza per Castrovilli, che potrebbe prolungare per altri due anni; mentre la situazione di Bonaventura resta in bilico così come quella di Duncan. In un centrocampo che potrebbe dunque essere rivoluzionato attenzione al nome di un pupillo di Palladino come Colpani: per ora solo un’idea, ma chissà che non possa diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. Tra i nomi accostati ai toscani c’è quello di Zaniolo, in uscita dal Galatasaray: l’esterno offensivo sogna di tornare in Serie A, ma al momento la soluzione più probabile prevede lo sbarco nella Liga al Villarreal.

Serie A, il punto sul mercato

Molto attiva anche la Roma che per l’attacco pensa a Banza del Braga: appuntamento nei prossimi giorni col suo agente Ramadani per approfondire la questione. Nelle ultime ore nella Capitale è circolato il nome di Icardi, che appare in procinto di lasciare il Galatasaray dopo l’addio del vicepresidente Timur al quale era molto legato. Non è un mistero che al goleador argentino e alla moglie-manager Wanda Nara piacerebbe il ritorno in Italia, anche se al momento non ci sono stati contatti diretti. Lo scoglio, infatti, resta l’alto ingaggio dell’ex Inter, che a Istanbul percepisce 11 milioni a stagione. Inoltre il Gala per cederlo ne vorrebbe almeno 10-15. Insomma, un’operazione tutt’altro che semplice. Come esterno offensivo ai giallorossi piace Politano, che potrebbe lasciare il Napoli dinanzi a una proposta intorno ai 15 milioni. Il Cagliari non riscatta Oristanio e Petagna, che tornano rispettivamente a Inter e Monza. Fatta per il passaggio del terzino sinistro Valeri (in scadenza col Frosinone) al Parma: contratto triennale. Niang dice addio all’Empoli a parametro zero: niente rinnovo pure per Destro. Restando in tema di attaccanti: il Genoa vuole confermare Vitinha in prestito dal Marsiglia e ha offerto il rinnovo a Ekuban (biennale con opzione per il terzo anno). Infine il capitolo allenatori: nei prossimi giorni la firma di Nesta col Monza e di Zanetti col Verona; mentre per il Venezia avanza Vivarini (Catanzaro).