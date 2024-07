Kean: "La Juve mi ha aiutato. Fiorentina, cosa mi ha detto Vlahovic"

Kean e la fiducia della Fiorentina

La fiducia della Fiorentina concretizzata nel contratto fino al 30 giugno 2029: "Lo scorso anno non è andata bene a causa di tanti infortuni, questo è l'anno dove posso e devo dimostrare qualcosa a me stesso e alla Fiorentina che ha creduto in me. Non aver segnato l'anno scorso non è un peso, se la vivessi così farei brutte scelte. Mentalmente mi sento forte, bisogna attendere il momento giusto o andare a cercarselo. I momenti brutti sono insegnamenti, i record risalgono a 8 anni fa, per questo bisogna sempre darsi da fare per raggiungerne di nuovi. Cosa non ha funzionato con la Juve? Mi hanno aiutato in passato, ma è più importante quello che verrà che ciò che è successo in passato".