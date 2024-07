Kean zittisce le critiche: gran gol al debutto assoluto con la Fiorentina

Moise Kean aggiusta la mira. L'ex bianconero, rilevato dalla Fiorentina per la cifra di 13 milioni di euro (più 5 di bonus) è andato a segno nella gara d'esordio da titolare contro la Reggiana, terminata con il finale di 4-0 a favore degli uomini di Raffaele Palladino. L'incontro amichevole si è disputato sul campo del Viola Park, dove l'attaccante classe 2000 si è "riscattato" dall'esito discutibile del tiro al bersaglio organizzato a margine della presentazione ufficiale in conferenza stampa. Durante l'esibizione, il giocatore non è riuscito piazzare il pallone sulla superficie in velcro del bersaglio gonfiabile, fallendo 3 tiri su 4. Kean ha poi pubblicato sui propri profili social il video dell'allenamento in cui riesce a battere il portiere, accompagnandolo con il messaggio “La mira, quella che conta…”.