Kean, la Fiorentina e Palladino: "Con lui tanti palloni per gli attaccanti"

Moise Kean non vede l'ora di cominicare. L'ex attaccante della Juventus, ora alla Fiorentina, ha parlato in collegamento con Radio Bruno. "In questo gruppo mi trovo molto bene, i compagni di squadra mi hanno accolto nel migliore dei modi. Palladino lavora molto sul campo, pretende tanto. Ci chiede di muovere molto il pallone, di toccare spesso la palla che è una cosa importante per tutti per tenere vivo il gioco e far arrivare tanti palloni agli attaccanti. Non sento la pressione di essere centrale nel progetto Fiorentina. Le pressioni sono altre, sono qui per dimostrare di poter giocare a calcio e dare il meglio per la Fiorentina. Sono positivo in vista della prossima stagione, siamo un ottimo gruppo, siamo giovani. Ho fiducia nella squadra".