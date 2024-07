Kean urla di dolore, l'entrata è violentissima: rissa in Bolton-Fiorentina

Bruttissimo episodio successo nella gara tra Bolton e Fiorentina. Durante l'amichevole disputata venerdì dalla squadra di Palladino si è scatenata una rissa nella ripresa dovuta a un intervento ruvido su Moise Kean. Un'entrata brutta per la veemenza e che avrebbe potuto causare anche un infortunio all'attaccante arrivato nel corso del mercato estivo dalla Juventus. La partità si è per un attimo interrotta ma poi, una volta rientrato il tutto, è ripresa ed è finita con il risultato di 1-1 (in gol Brekalo per la Viola e Adeboyejo per gli inglesi).