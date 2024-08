Palladino: Fiorentina, Amrabat spero resti. Comuzzo titolare? Merita

Raffaele Palladino sa bene che quello al Tardini contro il Parma (1-1) è un punto guadagnato per la sua Fiorentina : "Nuovi principi di gioco, calciatori diversi, ci vogliono tempo e pazienza. Oggi abbiamo fatto cose molto positive, altre dovremo metterle a posto: sia errori di scelta sia sul piano tecnico. Non sono preoccupato, ci serve solo tempo. Da domani analizzeremo cosa non ha funzionato e su cosa dobbiamo migliorare. Mi è piaciuto lo spirito di squadra, abbiamo avuto le occasioni per far gol. Ero conscio delle inside di questa gara, il Parma è rapido e veloce".

Palladino su Amrabat

Capitolo Amrabat: "Io gli voglio bene, è un bravissimo ragazzo, si è creato un grande rapporto con lui. Amrabat è un ragazzo sincero e di cuore. Ha lanciato segnali a me e alla Fiorentina, mettendosi a disposizione dal primo giorno. Le voci di mercato sono normali, è un giocatore di un certo livello, decideranno lui e la società del suo futuro. Mi auguro di poterlo ancora allenare, per me è un grandissimo giocatore".

Palladino su Comuzzo e Gudmundsson

Comuzzo e Gudmundsson: "Comuzzo merita di giocare, ha dimostrato dal primo giorno di essere un ragazzo serio, un grande lavoratore. Ha grandi qualità fisiche e tecniche, un giovane di ottima prospettiva. Gudmundsson ha avuto un fastidio muscolare, vedremo come sta nelle prossime due settimane, contiamo di rimetterlo a posto. Sicuramente ancora non è pronto. Non vediamo l'ora di averlo a disposizione".