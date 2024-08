Gudmundsson abbraccia la Fiorentina: "La 10 di Nico Gonzalez? Vedremo"

Gudmundsson: "Volevo la Fiorentina"

Gudmundsson ha spiegato: "Il percorso è stato lungo, la Fiorentina si era interessato a me già a gennaio e quando è tornata alla carica sono rimasto entusiasta. Volevo questa grande società. Per me è un grande onore essere stato acquistato per tanti soldi. Ma il mio impegno sarà sempre al 100% a prescindere. Non voglio caricarmi di ulteriori responsabilità".

L'amministratore delegato del Genoa, Blazquez, ha criticato Gudmundsson: "I suoi commenti mi hanno lasciato scioccato, lo conosco bene, avevamo un buon rapporto, ma la gente non dovrebbe credere a tutto. Ha detto di avermi proposto un aumento di un milione all'anno ma è lontano dalla realtà. Non si deve credere a queste fake news".

Gudmundsson e la 10 di Nico Gonzalez...

La testa, ora, è solo alla Fiorentina: "Dove giocherò? Ne ho parlato con Palladino. Sono il tipo di giocatore che può ricoprire più ruoli, sia in attacco sia a centrocampo. Voglio aiutare la squadra e dare il massimo. L'idea è giocare in una delle posizioni dei tridente. Voglio dimostrare le mie qualità e non vedo l'ora di iniziare. Potrei indossare la 10 se Nico Gonzalez dovesse partire? A dire la verità non ho pensato al numero di maglia. Tutto diventerà più chiaro in questi giorni".