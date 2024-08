"Nico Gonzalez? Situazione inconcepibile, ma...": Juve, senti Palladino

È terminato con un pareggio il match d'esordio in Serie A per la Fiorentina di Raffaele Palladino, che sul campo del Parma non è andata oltre l'1-1 (reti di Man al 22' e di Biraghi al 75'). Il nuovo tecnico della Viola è ora chiamato a debuttare in Europa nel match valido per i preliminari di Conference League contro la formazione ungherese della Puskas Akademia. L'ex allenatore del Monza è così intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla preparazione alla gara in programma giovedì 22 agosto alle ore 20 allo stadio Franchi. Palladino ha inoltre risposto sugli sviluppi di mercato, che potrebbero prevedere alcuni significativi movimenti in uscita come quello di Nico Gonzalez, uno dei profili con maggiore appeal sulla piazza, gradito tanto a Giuntoli quanto all'Atalanta.