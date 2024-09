Palladino: "La miglior prestazione da quando sono qui. Peccato per quei due minuti..."

"La miglior prestazione da quando sono qui". Raffaele Palladino non ha dubbi nonostante la sconfitta contro l' Atalanta . Il 3-2 della Dea non scalfisce l'idea del tecnico della Fiorentina: "L'aspetto mentale non centra nulla. Abbiamo difeso bene da squadra e attaccato allo stesso modo". Alla Viola non bastano le reti di Martinez Quarta e di Kean (in gol dopo quella con l'Italia contro Israele) perché i bergamaschi la ribaltano con Retegui, De Ketelaere e Lookman.

Palladino dopo Atalanta-Fiorentina

Raffaele Palladino a Dazn parla della prova della sua squadra al Gewiss Stadium: "Per 44 minuti abbiamo fatto una grandissima prestazione. Messi in difficoltà e con diverse occasioni per segnare il terzo gol. Poi in un minuto e mezzo abbiamo commesso due ingenuità, ma io sono contentissimo e prendo tanti spunti. C'è rammarico per quei due minuti, ma questa partita ci farà crescere".

Sui gol subiti: "In quello di Retegui c'è un errore di lettura individuale, mentre sul secondo arrivano con grande fisicità". E sulla sconfitta: "La squadra sta crescendo, non cancella il risultato ma serve tempo per assimiliare le direttive di gioco. Chiaramente bisogna migliorare, e quello è compito mio e del mio staff". A chiudere: "Quando arriva un giocatore nuovo serve tempo. Pongracic subentrando ha fatto bene per esempio. Vedo una crescita nei singoli e nella squadra. C'è da migliorare ma lavoreremo in settimana per fare sempre meglio nelle prossime gare".