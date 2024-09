Fiorentina, novità Gudmundsson: prima convocazione con la Lazio?

L'inizio di stagione della Fiorentina di Palladino non ha di certo entusiasmato i tifosi viola. La classifica recita: tre punti, il pari di Monza, Roma e Bologna ed un quattordicesimo posto che di fatto va controcorrente rispetto alle aspettative generate dal voluminoso mercato in entrata condotto dal ds Pradè, la cui punta di diamante - per qualità e prezzo del cartellino - non ha ancora esordito in maglia viola. Gudmundsson, prelevato dal Genoa negli ultimi giorni di mercato, freme per correre in soccorso di Palladino e dei suoi nuovi compagni di squadra, frenato finora dalle questioni giudiziarie che l'hanno costretto alla permanenza in Islanda ed un problema muscolare al polpaccio, superato poco dopo l'ultima sosta della Serie A.