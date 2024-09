Fiorentina, Palladino amaro: "A Empoli due punti persi". Poi difende Kean

EMPOLI - Al Castellani la Fiorentina non va oltre lo 0-0 contro l'Empoli e centra il quarto pareggio in sei gare di Serie A. La Viola, non riesce a bissare il successo in rimonta di domenica scorsa al Franchi contro la Lazio pertanto aggancia Bologna e Atalanta - 1-1 ieri al Dall'Ara - a quota sette punti in classifica. Raffaele Palladino nel dopopartita commenta la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport: "Mi aspettavo qualcosa in più in fase offensiva. Ci è mancata lucidità nella scelta dell'ultimo passaggio. La squadra ha però dato tutto. I ragazzi hanno fatto una grande fase di non possesso contro un'avversaria che ha messo in difficoltà molte squadre. Oggi abbiamo rischiato zero. Ci siamo difesi insieme con grande spirito. Sono però due punti persi per quanto costruito oggi. Bisogna creare la mentalità vincente, cercando di vincere queste partite".