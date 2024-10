Palladino: “Mandragora? Notizia bellissima. Fiorentina, contro il Milan…”

FIRENZE - "Il Milan è forte ma noi vorremmo regalare una notte magica ai nostri tifosi e al nostro presidente". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino , ai canali tematici del club viola, alla vigilia della sfida di domani sera al Franchi contro i rossoneri: "La Fiorentina sta bene, le vittorie portano sempre entusiasmo e adesso siamo pronti e carichi per la gara di domani, dovremo cercare di fare qualcosa di più rispetto alle prestazioni di Empoli e di giovedì in Conference League . In Europa ho ottenuto risposte positive e grandi indicazioni per il futuro. L'obiettivo è disputare la partita perfetta".

Sul Fonseca, Commisso e Mandragora

"Il Milan con Fonseca ha trovato mentalità e filosofia di gioco, ci sono quadra tattica e grandi individualità. La loro catena sinistra è tra le più forti al mondo. Sono in salute ma nei miei vedo una squadra pronta per vivere una serata perfetta. Un successo da dedicare a Commisso, che ripartirà per gli Stati Uniti dopo la partita? Ci proveremo anche per lui, una persona fantastica che ci sta molto vicino", ha aggiunto Palladino, prima di chiosare sulle condizioni di Mandragora: "La notizia bellissima è che Rolando non ha avuto un bruttissimo infortunio. Al telefono l'ho sentito carico, lo aspettiamo a braccia aperte".