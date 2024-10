Gudmundsson innocente, la sentenza e il post: "Sinceramente spero che...

C'era grande attesa in casa Fiorentina per l'esito della sentenza sul caso relativo ad Albert Gudmunsson . L'ex Genoa , oggi ai viola e r educe dal gol vittoria contro il Milan , era stato accusato di "cattiva condotta sessuale" per un presunto episodio relativo all'estate del 2023. Il caso era stato inizialmente archiviato, ma con un ricorso presentato al pubblico ministero la decisione fu annullata. L'esito tanto atteso è dunque arrivato per l'attaccante classe 1997: il Tribunale di Reykjavik ha dichiarato Gudmundsson innocente .

Gudmundsson: "Ora posso andare avanti"

Il giocatore islandese è stato dunque assolto, con la controparte che potrà fare nuovamente ricorso: per farlo, avrà tempo fino a novembre. Intanto Gudmundsson, dopo aver ricevuto la lieta notizia, ha commentato il tutto sul proprio account Instagram. Così il calciatore: "Innocente! Questa è la chiara conclusione del tribunale distrettuale di Reykjavik in una sentenza emessa oggi. Pur sempre fiducioso di un esito positivo del caso, la sentenza arriva con qualche sollievo. È stato un anno difficile, onestamente, e non è facile affrontarlo mentalmente, ma ho imparato che la mia famiglia e i miei amici sono tutto per me, e gli sarò per sempre grato. Infine, vorrei esprimere che non sosterrò mai alcuna forma di violenza. Come padre di due figli, tra cui una figlia piccola, e con tre sorelle minori, spero sinceramente che questo caso non provochi alcun danno ad altre donne che sono vittime di violenza. Ora posso andare avanti con la mia vita e concentrarmi su ciò che so fare meglio".