Juve, senti Palladino: "Kean patrimonio del calcio italiano ma non deve..."

Terminata l'esperienza alla Juve , condita da alti e bassi, Moise Kean si sta decisamente intengrando in maglia Fiorentina . In 10 partite totali disputate quest'anno sono arrivati 5 gol e 1 assist, oltre alla Nazionale, seppur il centravanti abbia dovuto saltare le ultime due partite per un problema fisico. Di Kean è evidentemente soddisfatto il suo allenatore, Raffaele Palladino , che ne ha parlato in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport.

Fiorentina, Palladino: "Kean un patrimonio"

Così il tecnico della Viola riguardo Kean, tornato proprio oggi ad allenarsi in gruppo: "Su Moise potremmo aprire un libro... Gode della fiducia mia e di quella della società. Il termine fiducia può sembrare banale, ma è fondamentale. Si è dimostrato un professionista esemplare fin da subito, crescendo dal punto di vista mentale: negli allenamenti dà tutto, è un esempio per i compagni di squadra. L'importante è che non perda mai questo tipo di atteggiamento, deve star bene fisicamente per mettere in mostra tutto il suo potenziale. Dal punto di vista tecnico sta facendo grandi cose, ce lo godiamo, è un patrimonio per la Fiorentina e per il calcio italiano in generale".

Palladino ha fatto anche un bilancio di questa prima parte di stagione della Viola: "Avvio positivo per i risultati arrivati. Ci sono cose su cui bisogna migliorare, ci stiamo lavorando, abbiamo avuto delle difficoltà all'inizio nel trovare la nostra identità, ma abbiamo intrapreso la strada giusta. È un gruppo competitivo, vogliamo raggiungere traguardi importanti".