Kean rinato alla Fiorentina: "La mia forza? Mi hanno sottovalutato troppo"

"Mentalmente mi sento più maturato, a Firenze mi hanno accolto davvero bene, tutti mi vogliono bene, mi hanno fatto subito capire che ci tengono a me e questo mi porta solo a fare bene, allenarsi al massimo e in tutte le partite dare il cuore". Lo ha detto a Dazn l'attaccante viola Moise Kean al termine della sfida fra Fiorentina e Roma, vinta dai viola 5-1. "Se non ci fosse Retegui non sarebbe una bella sfida in Nazionale, la competizione fa bene al calcio italiano - ha proseguito Kean - Lui è un ottimo calciatore ed un'ottima persona, merita quello che fa. Prendere Retegui in termini di gol? È presto".