Spalletti elogia Kean: “Ora lo vedo maturato, è un bomber che vede la porta”

Non una serata qualunque per la Fiorentina, che nel match valido per la 9ª giornata di Serie A ha travolto la Roma al Franchi con una manita che è valsa la 4ª posizione in classifica a una lunghezza dalla Juve di Motta - reduce a sua volta dall'adrenalinico pareggio di San Siro - . Tra i protagonisti della serata (da incubo per Ivan Juric) anche Moise Kean. L'ex attaccante bianconero ha scritto per due volte il proprio nome sul taccuino dei marcatori, sbloccando dapprima le marcature al 9' minuto, e ritrovando poi il vantaggio dopo l'unica rete dei giallorossi firmata da Koné. Sulla prestazione dell'azzurro, è intervenuto anche Luciano Spalletti. Il ct della Nazionale ne ha riconosciuto la maturità ritrovata dopo l'ultima opaca fase di carriera con la maglia della Juve. Un fattore che riguarda da vicino il reparto offensivo dell'Italia - attesa il 14 novembre in Belgio per la 6ª giornata di Nations League - che può già contare sull'ottimo stato di forma di Mateo Retegui, anche lui autore di una doppietta nell'altra goleada di giornata che ha visto l'Atalanta travolgere il Verona al Gewiss Stadium.