Superman De Gea: Firenze ha il suo nuovo David

FIRENZE - Dai 300 tifosi ad aspettare David De Gea all'aeroporto di Peretola il 9 agosto a una intera città ai suoi piedi dopo la vittoria della Fiorentina a Genova il passo è stato breve. Per l'ex Manchester United è stato facile prendersi squadra e città sulle spalle dopo oltre un anno di inattività. Lo spagnolo al Ferraris con due belle parate su Pinamonti e soprattutto uno spettacolare volo per togliere il pallone di Vasquez dal sette al 92' ha salvato il risultato e spazzato via anche l'ultimo dubbio insinuato nei pochi tifosi ancora non convinti dalla bontà dell'acquisto di un 34enne scartato da una big della Premier e fermo da un anno. Da giovedì imperversa sui social il fermo immagine di quella spettacolare parata e il fotomontaggio di De Gea versione Superman. D'altronde lo spagnolo alla sua presentazione dichiarò senza mezzi termini: «Spero di poter fare la storia di questo club, aiutando con la mia esperienza, portando la mentalità vincente e aiutando la squadra ad andare più in alto». Se la Fiorentina è terza, il merito è anche delle sue parate. «È stato importantissimo ricevere fin da subito la fiducia da parte del mister, della squadra e dei tifosi - ha spiegato dopo la vittoria di Genova -. Cerco di dare il massimo per tutti loro. La parata su Vasquez? Ero a terra e sono riuscito a sollevarmi con un colpo di reni e a salvare la partita per far guadagnare tre punti alla squadra».

Dopo aver vissuto un paio di mesi al Viola Park ora vive sulle colline verso Fiesole, mentre la famiglia è rimasta a Madrid, dove la moglie Edurne porta avanti la sua carriera di cantante. La canzone “Mirame” in estate ha spopolato in Spagna, i suoi concerti fanno il pieno, ma quando viene a trovare il marito ama passeggiate romantiche per la città e cene a base di cucina toscana e gelati. La coppia, insieme da oltre 10 anni e con una bambina, sta vivendo un momento magico, ognuno nel proprio ambito. Dopo che il Manchester United non aveva voluto rinnovare il suo faraonico contratto a fine 2023, nessuna big si era fatta avanti o era stata convincente e lui, dopo un anno passato ad allenarsi da solo, doveva riprendere il ritmo partita e la misura della porta. L’arrivo a Firenze è stata una scelta chiara e precisa (c’erano stati dei contatti anche con il Genoa). Per Firenze David De Gea si è ridotto l’ingaggio a un milione più bonus raggiungibili con presenze e obiettivi di squadra (contro i circa 20 che percepiva a Manchester). La società viola è tranquilla, non teme certo che una big si affacci per portare via il portiere, scelto anche per lo spessore umano oltre che per la grande esperienza e mentalità vincente. Le parti hanno stabilito un’opzione di rinnovo a favore della Fiorentina: un gentlemen’s agreement, a fine stagione basterà sedersi a tavolino. E mentre De Gea si candida a miglior portiere («solo del campionato», ha scherzato a Dazn), ha già conquistato Firenze.