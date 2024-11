Palladino: "Fiorentina, è una magia!". Kean: "Quando dai il 100%..."

Momento d'oro per la Fiorentina , che in casa del Torino trova la quinta vittoria consecutiva in campionato, la settima considerando anche la Conference League. I viola battono i granata di misura grazie ad una rete realizzata da Moise Kean allo scadere della prima frazione di gioco. Grande orgoglio nelle parole di Raffaele Palladino al termine della sfida, per il match vinto oggi e in generale per il rendimento della sua squadra nelle ultime settimane. Il tecnico, al triplice fischio, ha parlato a Dazn.

Così Palladino: "Il merito è dei ragazzi, non mio. Abbiamo ottenuto un'importante solidità in difesa e un alto grado di maturità. Potrei anche non allenare più e lasciar fare tutto a loro, sono davvero bravissimi. Non era una sfida semplice, si trattava della quinta gara in 15 giorni, di cui quattro fuori casa. Siamo felici, consapevoli che ci sono comunque delle cose da poter migliorare". Sulla squadra: "La società mi ha messo a disposizione un gruppo incredibile di calciatori, li amo tutti. C'è sintonia, una magia. Sono incredibili sia quando si tratta di difendere che quando c'è da attaccare". Infine su Gudmundsson : "Dobbiamo recuperarlo, così come dobbiamo recuperare Pongracic e Cataldi. Ma in questa fase non credo sia giusto parlare dei singoli. Chi entra a gara in corso è importante tanto quanto chi parte dall'inizio, perché può cambiare la partita".

Al triplice fischio ai microfoni di Dazn ha parlato anche il match winner, Moise Kean : "Stiamo dimostrando di essere una squadra forte, è da inizio anno che diamo il 100% in allenamento così come in partita. Sin dall'inizio dell'anno abbiamo avuto un atteggiamento positivo. Se dimostri di dare il 100% ogni partita questi sono poi i risultati. Noi lavoriamo duro ogni giorno, dobbiamo continuare così perché stiamo facendo bene".

Dodò, elogi a Palladino. Sottil: "L'obiettivo è..."

Tra i protagonisti che nel post gara hanno parlato a Dazn ci sono anche Dodò e Sottil. Così il terzino brasiliano: "Siamo tornati a essere un grande gruppo, questo anche grazie ai tanti giocatori nuovi arrivati quest'estate. Sto molto bene, anche per un lavoro fisico intenso che ho fatto nel pre campionato. Sono pronto per giocare tante partite e aiutare la squadra. Parlare molto l'uno con l'altro fa diventare una grande squadra, cosa che si vede in partite difficili come quella di oggi contro il Torino. Non bisogna sempre e solo segnare tre o quattro gol, puoi farne anche uno, basta che sia sufficiente a portare i tre punti a casa, come accaduto oggi. Palladino? Un grande allenatore, ha sempre colloqui individuali con noi e cerca sempre di spingerci per ogni partita, facendoci capire che ha bisogno di tutti".

Così invece Riccardo Sottil: "Siamo un grande gruppo, che ormai si trova a memoria in campo: quando questo accade ti diverti anche a giocare. L'abbraccio dei tifosi ci dà sempre tanta carica, quando vinciamo è giusto dare una gioia anche a loro che si fanno tanti chilometri per vederci. Vogliamo continuare ad affrontare ogni partita come stiamo facendo. La gara di oggi era dura da approcciare, comportarci sempre così è il nostro obiettivo stagionale".