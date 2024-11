Comuzzo: "Chiellini è il mio idolo”. Palladino: “È fondamentale giocare in Conference”

Le parole di Comuzzo su Chiellini

"È stato sicuramente un inizio col botto per la squadra e soprattutto per me. Non abbiamo cominciato magari nella maniera giusta ma ci siamo ripresi ed ora stanno uscendo un po' i frutti della preparazione e di quanto fatto durante il ritiro. Per me è un momento sicuramente bellissimo, non me l'aspettavo del tutto ma ci ho lavorato. Ora mi ritrovo qui per rimanerci e per aiutare al meglio la squadra". Una delle più belle sorprese di questo inizio stagione viola, Pietro Comuzzo, ha parlato alla vigilia della gara che attende domani la Fiorentina a Nicosia contro l'Apoel, terza sfida del girone unico di Conference League. "Come difensore io cerco di esaltare quelle che sono le mie potenzialità e qualità migliori come marcatore. Sembro un centrale vecchia maniera perché i miei idoli sono del passato, primo su tutti Chiellini, per l'atteggiamento che aveva e che cerco di mettere in campo anche io. Ogni giocatore cerca di limitare le sue pecche" ha proseguito Comuzzo che poi ha spiegato come mister Palladino "mi chiede di migliorare nella costruzione del gioco. Marcare lo sto facendo bene però lo step successivo è di essere utile anche nella fase offensiva".