Fiorentina, ecco il segreto: il muro a 4! Decisiva la mossa del 22 settembre

La Fiorentina prova a blindare la difesa anche in Conference , cercando il terzo cleen sheet consecutivo in trasferta dopo le vittorie di misura e senza gol subiti ottenute in campionato, a Genova e Torino , che con il 6-0 a Lecce e lo 0-0 di settembre ad Empoli fanno 4 complessivi lontano dal Franchi (in casa invece solo con Venezia e Tns). In Conference, nell'unica trasferta di questa fase di gruppo, a San Gallo, la Fiorentina sbagliò l'approccio subendo due gol dagli svizzeri poi rimontati fino al 2-4 finale. Errori che a Nicosia contro l'Apoel non andranno ripetuti vista la grande solidità difensiva trovata. Dalla partita di campionato con la Lazio in poi infatti Raffaele Palladino è passato alla difesa a quattro che ha reso la squadra più stabile e dato un’organizzazione di gioco che sembra cucita addosso ai viola. In avvio di campionato infatti la retroguardia a tre, con giocatori fuori ruolo, è stata poco proficua in termini di risultati, con 5 pareggi nelle prime 5 gare tra campionato e i playoff di Conference. Dopo la prima e unica sconfitta a Bergamo l’allenatore è tornato appunto sui suoi passi, bravo anche ad ascoltare una squadra che con quel sistema di gioco non si sentiva protetta e a proprio agio. Così dalla partita successiva, appunto il 22 settembre al Franchi contro la Lazio, la Fiorentina ha iniziato una striscia positiva di 9 risultati utili, 8 vittorie e il pari di Empoli.

La solidità difensiva

Una solidità che Palladino ora cerca appunto anche a Nicosia e con interpreti diversi. Tra questi potrebbe trovare spazio anche Marin Pongracic, il centrale croato tornato a disposizione e convocato dopo il lungo stop per un infortunio muscolare patito il 15 settembre a Bergamo. Da allora è tornato in campo domenica scorsa quando ha giocato 45 minuti con la Primavera a Cremona, per testare la forma atletica. Con Quarta e Moreno, Pongracic in Conference può far rifiatare Ranieri e Comuzzo che in campionato rappresentano la coppia titolare che finora ha dato le più ampie garanzie. Classe 2005 ma grande personalità e fisicità, proprio Pietro Comuzzo, a dispetto dell’età, viene considerato un marcatore puro, vecchio stile: «Forse perché miei idoli sono quelli del passato - spiega in conferenza stampa a Nicosia - Chiellini su tutti, anche per l’atteggiamento che aveva e che cerco di mettere in campo anche io. È una mia caratteristica e come difensore cerco di esaltare la mia qualità migliore che è marcare appunto ed è quello che cerco di far bene per aiutare la squadra. Palladino mi chiede fin dall’inizio di migliorare nella costruzione del gioco e vedere le linee di passaggio per essere utile anche in fase offensiva ed è quello che cercherò di fare per fare lo step in più».