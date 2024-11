Kean, tripletta e macigni su Allegri: "Vengo da anni non facili, sono questo"

Palladino: "Volevo Kean già al Monza..."

Anche l'allenatore viola ha esaltato il suo attaccante, svelando un retroscena di mercato: "Non vi nego che lo volevo già a Monza, lo vedevo come un grande attaccante perché ha tutto. Deve continuare a stare così bene fisicamente, i frutti che sta raccogliendo arrivano dal suo lavoro quotidiano e dalla squadra. Oggi hanno tutti attaccato e difeso insieme, la difesa è stata brava nei duelli. Non era semplice, loro giocavano tanto di ripartenza". Spazio poi alla riflessione sul momentaneo primo posto e alla sfida tra Inter e Napoli: "Probabilmente la guarderò, ma non mi interessa il risultato. Vinca il migliore, poi se è un pareggio tanto meglio. Quest'anno si vede grande entusiasmo, la gente è felice. Ogni tanto mi concedo una serata libera e vado a giro, percepisco l'entusiasmo. C'è grande gioia. Continuiamo così ma non illudiamoci, potrebbero arrivare tempi in cui non riusciamo a vincere e avremo bisogno dei nostri tifosi. Dipende solo da noi se possiamo restare in questa zona della classifica. Questo è un gruppo competitivo che vuole continuare a stupire e crescere. Io non guardo la classifica, a me interessa la crescita del singolo. Adesso ci riposiamo qualche giorno e poi ripartiamo. Sicuramente questa classifica è inaspettata, nessuno si aspettava questa posizione: il gruppo sa che l'obiettivo è quello di continuare a giocare così forte e non avere obiettivi anche se è lecito sognare. Noi siamo là e balliamo fino alla fine, poi vediamo a fine anno cosa avremo ottenuto. Se siamo ambiziosi? La Fiorentina deve esserlo: negli ultimi tre anni ha fatto tre finali quindi vuol dire che ha ambizione: la Viola c'è, sia in Italia che in Europa". Infine una dedica: "Dedichiamo questa vittoria a Ikoné per il lutto che ha avuto". Kean aveva infatti mimato l'esultanza del compagno di squadra dopo il gol.