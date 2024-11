“Kean e gli altri scarti…”: Palladino sconcertato, intervista abbandonata

La Fiorentina viaggia a ritmo di 'Griddy Dance', una danza speciale che Kean replica ogni qual volta depositi il pallone in rete. E contro il Verona è successo per ben tre volte perché è stato lui il vero protagonista nella vittoria per 3-1 della Viola. Una squadra costruita con giocatori giovani e messi bene in campo da Palladino. Frutto di un lavoro meticoloso e importante, tanto da suscitare l'ira del tecnico a una domanda 'sbagliata' su Radio Rai al termine della sfida. L'episodio curioso ha visto il tecnico abbandonare l'intervista proprio per alcune considerazioni da lui ritenute non veritiere.

Palladino e l'episodio dell'intervista

Alla prima domanda i giocatori della Fiorentina sono stati definiti "scarti delle altre società" e la replica è arrivata così: "Li ha chiamati scarti, ma per me sono giocatori forti. Io non uso questi termini per i miei giocatori. Io amo tutti i miei ragazzi, li ho scelti insieme alla società e pensiamo che possono ancora crescere perché sono tutti molto giovani". A questo il Palladino ha aggiunto la dedica per la vittoria a Ikoné: "Ha perso il papà e il pensiero va a lui".

A mettere benzina sul fuoco è stata la domanda successiva con la definizione di "giocatori titolari"... Palladino ha interrotto e ha risposto: "La interrompo subito per non sono d'accordo con la sua analisi - ha detto il tecnico al giornalista di Radio Rai -. La sconfitta a Cipro è frutto di due ripartenze ma abbiamo giocato bene. Io ho una squadra completa e non voglio sentire queste considerazioni perché è offensivo nei confronti dei miei ragazzi". Ha chiuso così l'allenatore della Fiorentina prima di salutare e lasciare l'intervista senza voler sentire repliche.

Kean, tripletta e macigni su Allegri: "Vengo da anni non facili, sono questo"