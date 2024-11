“La Juve lo ha cresciuto, poi però… A saperlo saremmo andati via prima”

A Torino è stato sottovalutato? "La Juve ha cresciuto mio fratello, ci ha aiutato tanto. Poi ha preso decisioni diverse, forse non lo vedevano all'altezza. Però, statistiche alla mano, Moise si è sempre fatto trovare pronto. E lo dico io che sono il fratello maggiore quindi se lo devo massacrare lo faccio (ride, ndr). Se sapevamo che dovevano andare così le cose, andavamo via prima".

Dagli esordi in azzurro al ritorno in nazionale: "Ricordo quando esordì, mi emozionai molto. È cresciuto tanto nel giro di otto anni, ha girato diverse squadre. Comunque è giovane, visto che ha debuttato molto preso, a 16 anni. Poi come molti ragazzi ha fatto degli errori ma niente di grave o di così inusuale. Quanto alla Nazionale, è il sogno di ogni giocatore rappresentare il proprio Paese. Lui ora che ha ritrovato l'azzurro vuole provare a rimanerci".

Passando all'aspetto "musicale", Moise fa sul serio? "Non lo so... Dico solo che per me se la cavicchia, non è male. Ha un amico in America che è un cantante, il quale si è inventato quel passo che poi Moise ha riportato in campo. Gli piace molto lo stile americano. Gli piace tanto ballare, gli ho sempre detto che se non avesse giocato a calcio avrebbe fatto il ballerino".

Giovanni poi racconta come è nata la passione per il calcio: "Come tutti i ragazzi cresciuti per le "strade" il sogno è sempre quello di far cambiare la vita alla propria famiglia. Il calcio poi è bello, regala emozioni. Noi oltretutto a scuola non eravamo dei geni, quindi ci siamo concentrati sul calcio. Io portavo mio fratello agli allenamenti, gli facevo da spalla. E' stato bravo ad ascoltare indirizzandosi sulla strada giusta".

Quanto ha influito l'arrivo del figlio? "Il fatto di essere diventato padre lo ha aiutato. Più ti immedesimi, poi, più sai quello che vuoi. Aveva tante cose lasciate in ballo dopo l'annata a Parigi. Il suo obiettivo era riabilitare il suo nome e provare a fare qualcosa di ancora più grande".

