"Possibili frizioni con Allegri e sfiducia Juve: Kean, cosa non è andato"

«Tutte le volte in cui lo vedo in tv, penso: ecco il nostro Moise». Il legame è ancora forte, così come i ricordi. Don Roberto Pasquero , parroco della comunità di Asti, l'ha visto prima di tanti all'Oratorio Don Bosco. Lì Kean ha mosso i primi passi, naturalmente palla al piede: «Già allora si capiva, gli amici facevano a gara per prenderlo in squadra».

Don Roberto, lo sente ancora? «L'ho rivisto qualche anno fa, era venuto in oratorio e abbiamo scattato una foto. Ultimamente non passa più. C'è da capirlo: non è che Firenze sia dietro l'angolo...».

L'ha visto con la Nazionale? «Sì, per me è sempre una soddisfazione. Vedo tutte le volte se il nostro Kean ha segnato o no, se ha giocato bene o male. Vederlo così, con la carriera che ha fatto, fa piacere a tutti noi che l'abbiamo conosciuto. Ha raggiunto un traguardo, con l'azzurro. Speriamo lo mantenga più tempo possibile».

Cosa non ha funzionato alla Juventus? «Per me alla Fiorentina ha trovato lo spazio per giocare partite intere, ha bisogno di un po' di tempo per carburare. Come contro il Belgio: è andato in campo venti minuti, era ingarbugliato. In viola ha spazio, non trova giocatori più forti davanti. O più famosi».