"Ho toccato i tasti dell'amore": la rinascita Kean spiegata da Palladino

La Fiorentina è in una fase della stagione in cui le riesce tutto e Palladino ha ben chiaro il momento di svolta: "Nonostante la sconfitta contro l'Atalanta ho capito di avere in mano una squadra forte che stava crescendo. Da lì in poi credo che sia stato un percorso tutto in crescendo e probabilmente Bergamo è stata la chiave. Si è creata un po' una magia all'interno dello spogliatoio, un gruppo molto solido. Non è stato facile, sono stati bravi i ragazzi, sia i nuovi arrivati e sia i vecchi ad accogliere tutti. Si è creata questa alchimia tra di noi e dobbiamo continuare a cavalcare in questo momento", ha detto in un'intervista a Sportmediaset. Il tecnico ha poi parlato anche dei singoli e in particolare di Kean e di come sia riuscito a sbloccarlo dopo un periodo opaco alla Juve.