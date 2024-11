Palladino catechizza Kean: “Non ha fatto bene. Gli ho detto che…”

Como-Fiorentina, le dichiarazioni di Fabregas

"In questo momento siamo in difficoltà, abbiamo provato di tutto e variato diversi schieramenti. Abbiamo avuto un’altra volta grandi occasioni da gol e non abbiamo concretizzato sia per scelte sbagliate sia per grandi parate di De Gea. Mi sono arrabbiato con Dossena, non può lasciare la squadra in dieci uomini e non può prendere quel rosso anche in vista dei prossimi impegni. Non me lo aspetto da uno esperto come lui. Per la partita non c’è molto da dire, dobbiamo capire chi siamo. Questa società non esisteva 5 anni fa, mentre ora stiamo competendo contro una squadra che ha fatto la finale di Conference. Ora con umiltà dobbiamo lavorare e sono sicuro che i ragazzi daranno tutto" - ha detto Fabregas ai microfoni di Dazn.