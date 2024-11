Fiorentina sei Beautiful: Brooke stupisce così i tifosi. Commisso, che compleanno!

Giornata speciale in casa Fiorentina all'indomani del successo per 2-0 arrivato sul campo del Como. I viola hanno infatti ottenuto la loro settima vittoria consecutiva in Serie A , rimanendo ad un solo punto dalla vetta nel gruppo dei "quota 28". Una serie di risultati che hanno contribuito di certo al buonumore del presidente Rocco Commisso nel giorno del suo 75esimo compleanno. La ciliegina sulla torta è stata la visita speciale al Viola Park di Khaterine Kelly Lang , la celeberrima Brooke Logan della storica soap opera Beautiful .

Fiorentina, la visita speciale di 'Brooke'

Khaterine Kelly Lang, impegnata a Firenze in questi giorni, è stata invitata dalla Fiorentina per visitare la nuovissima struttura del Viola Park. Un tour che è stato documentato sui social del club viola e ha stupito i tifosi: "Oggi al Rocco B. Commisso Viola Park visita speciale di Khaterine Kelly Lang, la Brooke Logan della famosissima soap opera Beautiful". L'attrice ha anche ricevuto in dono una maglia della Fiorentina con la quale ha posato per alcuni scatti diventati virali in poco tempo.