“Kean animale, è diverso da tutti gli altri. La Juve lotterà per lo Scudetto”

Mutu: "Juve in ricostruzione. E Motta..."

L'ex attaccante di Juve e Fiorentina ha poi commentato così la stagione degli uomini di Thiago Motta, sesti in classifica e rientrati dalla trasferta di San Siro con un pareggio a reti inviolate (mercoledì 27 i bianconeri sono attesi a Birmingham per la sfida di Champions League contro l'Aston Villa): "La Juventus è abituata a stare lassù, a lottare per il campionato. Ora è un periodo di costruzione con Motta, allenatore che mi piace e penso che farà cose buone. Nel calcio di oggi è cambiato tutto, non solo nel calcio. Bisogna adattarsi, il calcio era bello prima ed è bello ora che magari è più atletico e incentrato sulla fisicità. Bisogna adattarsi ai tempi, il calcio sta evolvendo. Gudmundsson contro l'Inter? Non sarà al massimo e quindi non penso partirà titolare, per questo non so quanto potrà dare perché il ritmo sarà alto. Lautaro è rientrato da una febbre, se sta bene sarà sicuramente in campo. Per Gudmundsson secondo me servirà una gestione attenta dopo un mese e mezzo di stop", ha concluso Mutu.