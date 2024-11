Palladino: "Prima il Paphos, poi l'Inter. La Conference conta quanto la A"

FIRENZE - "Domani può essere la serata di Pongracic? Sì, Marin domani parte dall'inizio. Ha lavorato bene in questo periodo, era stato tempo fuori e per noi è un giocatore importante che dobbiamo recuperare. Deve ritrovare condizione fisica e minutaggio, domenica è entrato qualche minuto e domani sarà titolare. Massima fiducia in Marin, devo recuperare tutti: abbiamo Gudmundsson e nei prossimi giorni rientrerà anche Richardson". Inizia così, dalla sala stampa del Viola Park, la conferenza del tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino alla vigilia del match di Conference League contro il Paphos: "Questa competizione conta quanto il campionato? Assolutamente, domani l'obiettivo è fare una grande prestazione contro una squadra molto valida, prima nel suo campionato e ha battuto l'Apoel che ci ha battuto in Conference. Sanno giocare in difesa e in attacco, non sarà facile. Le motivazioni sono tante: non vogliamo più perdere punti per strada e una vittoria ci farebbe risalire in classifica verso l'obiettivo di arrivare tra le prime otto ed evitare il turno playoff. Dobbiamo essere concentrati al massimo. Che Fiorentina vedremo domani? La migliore che posso schierare. Ho 23 giocatori e 4 portieri che sono fantastici: so che chiunque metterò in campo, darà il 100%. Però bisogna avere equilibrio, vittoria o sconfitta non spostano, dobbiamo giocarcela con tutti con serenità. E vi dico che anche la sconfitta a Nicosia non arriva dopo una brutta gara. Ovvio, bisogna metterci sempre qualcosa in più: in Conference ci sono squadre che difendono tanto, basse, per andare in ripartenza. Bisogna essere bravi sulle preventive e a percepire il pericolo, ma chi scende in campo darà il massimo".