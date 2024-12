Bove, terrore a Firenze: malore in campo, partita sospesa, aggiornamenti LIVE

Astori, Eriksen e Ndicka

Anche se non è stato un vero e proprio malore in campo, non si può non ricordare il caso di Davide Astori, sempre della Fiorentina. Nel 2018 il capitano viola ha trovato la morte per un malore accusato in hotel a Udine prima della partita. Anche in questo caso le indagini successive hanno evidenziato che Astori soffriva di una fibrillazione ventricolare, probabilmente legata a una cardiomiopatia genetica. Nel 2021 durante gli Europei di calcio destò l'emozione generale il malore accusato dal centrocampista della Danimarca Cristian Eriksen. L'ex giocatore dell'Inter si è sentito male durante la partita contro la Filandia, fu salvato grazie all'intervento dei soccorritori in campo. Oggi Eriksen è tornato a giocare. L'ultimo caso è accaduto durante lo scorso campionato, quando il difensore della Roma Evan Ndicka si è sentito male durante la partita tra Udinese e Roma in Friuli. In questo caso la partita è stata sospesa nel secondo tempo e fortunatamente il giocatore, trasportato in ambulanza per tempo, è riuscito a rimettersi senza particolari conseguenze, dopo la paura iniziale per un problema pneumotoracico.