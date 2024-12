Dramma Bove, shock a Firenze: la genesi dell’accaduto e la prontezza di Cataldi

La prontezza di Cataldi

Bove, prima di cadere esanime sul prato, si era già accovacciato, non per allacciarsi le scarpe (come si era inizialmente pensato), ma perché probabilmente aveva già avvertito un giramento di testa e così facendo pensava di ritrovare l’equilibrio. Immediatamente invece ha perso i sensi e Danilo Cataldi, assistito da Robin Gosens, è stato bravissimo per la prontezza avuta nell’infilargli subito le dita in bocca per evitare che la lingua bloccasse le vie aeree soffocandolo mentre tutti intorno i giocatori si disperavano invocando la barella con gli occhi già gonfi di lacrime. Immediatamente i soccorsi sono piombati in campo e con loro l’ambulanza, tanto che nel giro di appena 4 minuti Bove ha già lasciato lo stadio accompagnato da un mesto applauso dei presenti, tutti sotto shock per l’accaduto. Attimi che sono sembrati eterni, come prova pure la corsa disperata di Mandragora, Ranieri e Dimarco per chiedere animatamente che l’ambulanza andasse da Bove, fermati però da un addetto della Fiorentina che ha detto loro “aspettiamo qui perché stanno arrivando”, infatti i barellieri erano ormai a una decina di metri con Bove, le cui braccia penzolavano drammaticamente dalla barella. Emblematica, in quegli attimi di puro terrore, l’immagine dell’arbitro Doveri - 396 partite dirette in carriera, 232 soltanto in Serie A - pietrificato dopo essersi accasciato a terra con gli occhi persi nel vuoto.