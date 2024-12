Bove estubato e lucido, risponde alle domande dei medici: tutte le novità

Bove, le ultime dopo il malore in Fiorentina-Inter

Bove questa mattina ha iniziato a rispondere alle domande dei medici, ringraziando chiunque abbia prestato soccorso nei suoi confronti. Buone nuove dunque per il centrocampista classe 2002, che resta comunque ancora nel reparto di terapia intensiva. L'equipe medica dell'ospedale di Carreggi, dopo gli accertamenti svolti nella serata di ieri, ha escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio: un nuovo bollettino medico sulle sue condizioni di salute è atteso entro la serata di oggi.

La Fiorentina nel frattempo dovrebbe ripendere ad allenarsi nel pomeriggio di oggi in vista dell'impegno di Coppa Italia contro l'Empoli fissato per mercoledì. Questa mattina intanto il tecnico viola Raffaele Palladino e il difensore Martinez Quarta hanno raggiunto l'ospedale di Carreggi per far visita a Bove per dare sostegno a lui e ai suoi familiari. Tanti i messaggi arrivati dal mondo del calcio per il centrocampista della Fiorentina...