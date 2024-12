"Voglio giocà, fatemi uscire": retroscena Bove e la scelta su Fiorentina-Empoli

Coppa Italia, la decisione su Fiorentina-Empoli

Fiorentina-Empoli di Coppa Italia in programma mercoledì, si giocherà. A confermarlo è il club viola attraverso una nota ufficiale. "Viste le notizie rassicuranti arrivate in giornata e dopo la videochiamata che Edoardo ha voluto fare con tutti i suoi compagni, il mister e con lo staff tecnico riuniti al Viola Park, la squadra ha deciso di tornare subito in campo e preparare la sfida con l'Empoli di mercoledì. Il presidente Commisso è in costante contatto con la dirigenza e la famiglia di Edoardo ed è stato rassicurato dal padre del ragazzo sulle sue condizioni, in attesa di poter parlare direttamente con lui nelle prossime ore".