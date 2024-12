"Grazie Roma e Real": Bove, parla l'agente. E lui videochiama i compagni

"Grazie Firenze, ti abbiamo scelta pensando fossi proprio così, con valori assoluti di sensibilità vera, tangibile". È il messaggio di Diego Tavano, procuratore di Edoardo Bove, pubblicato sui propri profili social in seguito al malore che l'1 dicembre ha colpito il giocatore in forza alla Fiorentina durante la gara interna contro l'Inter. Al trasporto d'urgenza presso l'ospedale di Careggi, è poi seguito il comunicato della società con cui si escludevano "danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio". L'agente del centrocampista classe 2002 ha voluto così convidere un messaggio di ringraziamento per la solidarietà ricevuta subito dopo il dramma: "Grazie Roma, che lo ami e lo amerai per sempre, perché non dimentichi. Perché non si può dimenticare chi suda in quel modo la maglia. Grazie a tutti, perché mai avevo visto una cosa del genere, così tanto affetto dal mondo del calcio e non solo. Grazie ad EmilioButragueno che in nome e per conto del Real Madrid mi ha contattato in continuazione per sapere di Edo. Andiamo avanti, più forti di prima", ha aggiunto.L'ultimo aggiornamento sulle condizioni di Bove riporta che il giocatore ha trascorso una notte tranquilla presso il reparto di terapia intensiva.