Bove, le condizioni dopo il malore: “Presto al Viola Park”

Dodo sulle condizioni di Bove

"Bove? Sta bene e questa settimana viene al Viola Park a salutare tutti. Edoardo sta recuperando, siamo contenti. Bisogna avere un po' di pazienza e un po' di rispetto per lui, ma il ragazzo sta bene e ha già cambiato anche il reparto in cui è ricoverato. Situazione sotto controllo" - ha detto Dodò in una live sul canale Twitch "Passione Fiorentina". Una buona notizia, in attesa di capire quali siano state le cause effettive che hanno portato all'arresto cardiaco nella sfida contro l'Inter. In Italia le leggi sono più severe e in caso si defibrillatore sottocutaneo, come Eriksen, non potrà giocare più in Serie A, ma solo all'estero. In attesa di capire bene il suo futuro, la news più bella è che il centrocampista presto sarà dimesso e potrà andare a salutare i compagni di squadra.