Bove, perché potrebbe dover lasciare l'Italia ora. Quando sarà presa la decisione

Un'altra giornata scandita da un paio di nuovi esami e tanta pazienza: una quotidianità che per il centrocampista viola Edoardo Bove si ripete da domenica sera, quando, dopo il malore durante Fiorentina-Inter, è stato trasportato all'ospedale di Careggi e che è interrotta solo da qualche visita dei compagni, oltre alla presenza costante della fidanzata Martina e dei genitori Giovanni e Tanja, che cercano di tirargli su il morale. Il giocatore, costantemente monitorato nel reparto di terapia intensiva cardiologica dove è stato spostato da un paio di giorni, viene sottoposto a continui esami, come quelli di ieri che non riguardano solo il cuore ma anche altri organi, per un quadro completo sul perché dell'aritmia cardiaca ma anche su cosa ha provocato il dosaggio troppo basso di potassio rilevato nel giocatore all'arrivo in ospedale e che può appunto provocare l'aritmia stessa . Con un confronto tra i medici che lo seguono. Il riserbo sulle condizioni di Bove e sui controlli cui è sottoposto è totale, sia da parte della società ferma alle parole del dg Ferrari mercoledì sera su un graduale miglioramento, sia da parte dell'ospedale, anche per volere del giocatore e della famiglia.

Con il defibrillatore sottocutaneo sarà addio Italia

Sono d'altronde ore difficili per Edoardo Bove perché, nonostante cerchi di restare positivo e scalpiti per uscire e tornare alla normalità, deve invece prendere coscienza del fatto che potrebbe essere necessario impiantare un defibrillatore sottocutaneo che tenga sotto controllo il ritmo cardiaco e che entri in funzione in caso di tachicardia o fibrillazione ventricolare. Tipo quello impiantato nel 2022 a Eriksen, che però comporta lo stop agonistico in Italia, e al ciclista Sonny Colbrelli che ha dovuto lasciare il ciclismo e che in questi giorni ha fatto sentire la sua solidarietà a Bove. Il centrocampista, una volta che si riprenderà e potrà tornare a giocare in quel caso sarebbe costretto a farlo all'estero. Questo per le stringenti regole di prevenzione sanitaria italiane, per evitare in particolare che in caso di un colpo al dispositivo salva vita durante uno scontro di gioco questo smetta di funzionare. Proprio come ha dovuto fare Eriksen appunto, che è andato a giocare in Premier, dove tale divieto non esiste.