Bove, Ranieri furia: "Rispetto per Edoardo, si dicono tante cose non vere"

Reduce dall'eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Empoli ai calci di rigore, la Fiorentina ospita al Franchi il Cagliari nel lunch match della 15ª giornata del campionato di Serie A . Appena una settimana fa il dramma che ha coinvolto Edoardo Bove , colpito da un malore dopo appena un quarto d'oro della sfida contro l'Inter, poi rinviata a data da destinarsi. Il 22enne centrocampista romano, trasportato immediatamente all' ospedale Careggi di Firenze , è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, ma per fortuna il peggio è ormai alle spalle.

Ranieri chiede rispetto per Bove

Prima del fischio d'inizio della gara contro i sardi, il capitano della Viola Luca Ranieri ha commentato: "Edoardo lo sentiamo tutti i giorni. Per fortuna sta bene e sta facendo tutti gli esami necessari, noi non vediamo l'ora di rivederlo e riabbracciarlo. Però dico una cosa: ci vuole un po' di rispetto in più perché stanno uscendo tante cose non vere. Chiedo un po' di rispetto e di privacy nei suoi confronti". Intanto oggi al Franchi accanto al DG Ferrari è presente anche il padre di Bove, Giovanni, per seguire la squadra e ringraziarla della vicinanza mostrata.