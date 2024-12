Palladino: "Dedica a Bove emozionante. Kean? Non ha giocato perché..."

Fiorentina-Cagliari 1-0, le parole di Raffaele Palladino

Il pensiero va subito ad Edoardo Bove e all'ultima settimana: "Venivamo da una settimana particolare, è una vittoria molto importante di un grande gruppo che ha reagito al bruciore della Coppa Italia. Oggi nel primo tempo siamo stati davvero molto bravi, abbiamo fatto la partita che dovevamo e siamo passati in vantaggio. Il rammarico è stato non chiuderla già lì. Nel secondo più per demeriti nostri che meriti del Cagliari abbiamo sbagliato tanto. Dedichiamo la vittoria a Bove, c'è anche lo scherzo del destino del gol del suo amico Cataldi. E la dedica mi ha emozionato".

Palladino spera in un pareggio tra Napoli e Lazio? "Quando si affrontano quelle sopra preferisco sempre il pareggio... (ride, ndr). Non so se siamo una grande squadra ma continuiamo così possiamo diventarlo. Abbiamo calciatori importanti, di grande mentalità, e queste partite le vinci anche senza smoking ma sapendo sporcarsi e giocare verticale. Capendo quando è il momento di poter giocare e quello in cui c'è da essere concreti e solidi. Però, mai smettere: nel secondo tempo siamo stati un po' rinunciatari nel gioco".

A giocare a favore dei viola è un'ottima solidità difensiva: "Sulle vittorie per 1-0 io dico che preferisco fare più gol. Sull'1-0 ho messo tre attaccanti diversi... A me piace difendermi attaccando, senza mai rinunciare. Stare in bilico no... Certo, se vinci 1-0 porti tutto il bene a casa. Sui gol dopo il 60' spero che non capiti proprio adesso, ma credo venga dal lavoro della settimana. Ho un grande staff e voglio citare loro per come lavoriamo sulla compattezza di squadra".