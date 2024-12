“Oggi te la scaravello all’incrocio”: Cataldi pubblica la chat profetica con Bove

Il mistero è stato svelato dallo stesso Cataldi, che dopo la partita ha pubblicato una story su Instagram in cui ha postato lo screen della sua chat di Whatsapp con Bove, relativa alla mattinata di oggi. Tra i vari messaggi d'affetto, simpatici e scherzosi tra i due, Cataldi aveva predetto al compagno: "Oggi te la scaravello all'incrocio". La risposta di Bove? "Non ci credo. Impossibile" .

E invece è andata proprio così: sponda di Beltran per Cataldi che calcia di prima col piattone poco sotto all'incrocio. Il match winner, al momento di postare lo screen, ha aggiunto a corredo un "uomo di poca fede". Ecco spiegata l'esultanza dedicata a Bove, che dopo il malore accusato nella sfida con l'Inter e in pieno percorso di ripresa (in attesa di capire se il suo futuro da calciatore sarà in Italia o all'estero) viene 'coccolato' dai compagni di squadra con una vittoria pesantissima, che manda i viola a 31 punti con una gara da recuperare.