"Scudetto, ci piace sognare": Palladino e la sua Fiorentina senza limiti

La Fiorentina è attesa allo stadio Franchi nell'incontro con gli austriaci del Lask valido per la 5ª giornata di Conference League, in programma giovedì 12 dicembre alle ore 18.45. La Viola si presenta all'appuntamento con un bilancio di 3 vittorie e 1 ko che valgono il 6º posto con 9 punti. Un solo passo falso dunque per la formazione di Raffaele Palladino , compiuto alla terza uscita del torneo contro l'Apoel (2-1), al quale sono seguiti i successi in campionato contro Verona, Como e Cagliari, intervallati dal dramma Bove e dalla conseguente sospensione del match con l'Inter, e dall'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Empoli: tra i complici dell'ottimo avvio di stagione, l'ex bianconero Moise Kean . Il tecnico è così intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul prossimo impegno di Conference contro un Lask a secco di vittorie in Europa e reduce da 2 sconfitte consecutive nella Bundesliga austriaca.

Palladino: "Vogliamo arrivare tra le prime 8"

"Il rischio contro il Lask è andare in campo e concedere disattenzioni che possono costare caro. Tutti ci affrontano con piglio e atteggiamento diverso, si difendono bassi e in agiscono cercando di sfruttare le transizione. Ma siamo carichi e dovremo essere concentrati - ha dichiarato il tecnico - . "Noi dobbiamo far punti, è decisiva e vogliamo arrivare tra le prime otto per avere un turno di qualificazione in meno. Gli avversari sono organizzati e cercheranno di metterci in difficoltà. Non dovremo commettere disattenzioni. Scenderemo in campo con un grande atteggiamento per fare risultato. Cataldi? Ha preso un colpo alla caviglia domenica, senza distorsioni e contiamo di recuperarlo contro il Bologna (gara in programma domenica 15 dicembre e valida per la 16ª giornata di Serie A, ndr). Palladino ha poi risposto sulle condizioni di Kean e Gudmundsson, annunciando la presenza in campo dal 1' minuto dell'attaccante azzurro.