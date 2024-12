Palladino si gode la Fiorentina e chiarisce: "La sua scelta va rispettata"

Raffaele Palladino ha rilasciato un'intervista a Sky Sport dopo la vittoria conquistata in Conference League contro il LASK Linz . L'allenatore della Fiorentina ha dichiarato: “Oggi la squadra ha dato grande risposta di maturità e atteggiamento. Mi è piaciuto lo spirito e come sono scesi in campo. Siamo partiti davvero bene, abbiamo messo in difficoltà gli avversari sotto tutti i punti di vista. Mi è piaciuta la risposta da parte di tutti. Questa vittoria dà morale e aiuta anche a vincere. Questa dev’essere la mentalità. Questa è una grande dimostrazione di quello che dico sempre. Io credo in questo gruppo e nei valori umani che hanno. Hanno un grande atteggiamento e danno tutto in allenamento. Sono contento perché chiunque metta in campo riesce ad esprimersi al 100%. Per me e lo staff è la cosa più bella ma dobbiamo continuare a lavorare”.

Palladino sul caso Biraghi

“Io ribadisco ciò che ho detto ieri. Si sono dette tante cose false per quanto mi riguarda. Nessun litigio con Biraghi ma solo un confronto tra me, lui e la società e insieme abbiamo preso questa decisione su gennaio. Non c’è nulla da aggiungere. Le mie scelte sono per il bene della squadra e della Fiorentina. Credo che vada rispettata anche la sua scelta, pensiamo solo ad andare avanti per il bene della Fiorentina”. Poi su Parisi ha aggiunto: “Per me Parisi è stato uno dei migliori in campo. Oggi non era facile per lui dopo quello che si è scritto. Prima della partita gli ho parlato e l’ho motivato. Credo in lui e ha dato una grande risposta di carattere e personalità. Sono contento per la grande prestazione che ha fatto”. Infine Palladino ha concluso così: “Come ho sempre detto, i primi difensori sono gli attaccanti. Oggi non ci possiamo permettere di lasciare un solo giocatore sopra la linea palla. Si sono trovati automatismi importanti e una solidità difensiva che mi piace molto. Abbiamo modificato qualcosa da inizio anno però vedo che la squadra sa cosa fare sia in fase di possesso che di non possesso. Sono felice che i ragazzi si trovino bene, il mio compito è che si esprimano nel migliore dei modi”.