Bove dimesso dall’ospedale Careggi dopo il malore e l’operazione: gli aggiornamenti

Il futuro di Bove

A differenza di altri campionati come ad esempio la Premier League, in Italia le normative sono più rigide ed è vietato proseguire l'attività agonista ad alto livello con un defibrillatore sottocutaneo. E qualora Bove dovesse decidere di mantenerlo non potrebbe più giocare in Serie A, ma solo all'estero. Come con il caso Eriksen, il centrocampista della Fiorentina non riceverebbe l'idoneità sportiva, obbligatoria per rimettere piede in campo.