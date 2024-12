Lutto Fiorentina, morta la madre di Palladino: il cordoglio del club

Lutto in casa Fiorentina per la scomparsa della madre di Raffaele Palladino. Il club si è subito stretto intorno al proprio allenatore per la morte della cara mamma Rosa. Tanti i messaggi d'affetto anche da parte dei tifosi e non solo di quelli della squdra viola, che hanno fatto sentire la propria vicinanza al mister in questo momento difficile. L'allenatore non sarà in panchina al Dall'Ara per il match contro il Bologna. Al suo posto il vice Stefano Citterio.